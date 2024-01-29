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Победный путбэк форварда "Атланты" после соло лидера команды: момент дня в НБА

Атланта, Понедельник 29 января 2024 10:57
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Победный путбэк форварда "Атланты" после соло лидера команды: момент дня в НБА Фото: Саддик Бей спас поединок "Хокс" (twitter.com/ATLHawks)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Атланты Хокс" Саддик Бей оказался наверху подбором лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний американец оформил гейм-виннер в противостоянии с "Торонто". За считанные секунды до сирены звезда "Хокс" Янг смело пошел атаковать корзину "Рапторз", но не реализовал двухочковый. Однако мяч подхватил Бей и эффектно добавил сверху.

Стараниями этого дуэта "Атланта" вырвала непростую домашнюю победу (126:125). Джорджийцы замыкают первую десятку Восточной конференции НБА. В свою очередь "Торонто" здесь идет на 12-й строчке.

Самым результативным на паркете стал Янг. Он набрал 30 очков, сделал 2 подбора и отдал 12 передач. Бей ответил своим дабл-даблом – 26 пунктов, 13 подборов и 3 ассиста.

Кто такой Саддик Бей

Уроженец города Шарлотт (Северная Каролина), на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран "Бруклином" под 19-м номером драфта НБА-2020.

В тот же день права на форварда перешли к "Детройту". В составе "Пистонс" провел 2,5 сезона. Посреди кампании 2022/23 был обменян в "Атланту" в рамках четырехстороннего соглашения. Средние цифры нынешнего сезона – 13.1 очков, 6.6 подборов, 1.5 передача и 0.9 перехватов за почти 33 минуты в игре.

Сначала согласился играть в Университете Северной Каролины. Там в студенческие годы выступала его мать, ныне работающая директором средней школы.

К слову, накануне защитник "Шарлотта" Миллер возглавил подборку моментов с могущественным слэм-данком.

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