Ефектний слемданк центрового "Лейкерс" після передачі Леброна: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

25-річний американець вразив в останній чверті поєдинку проти "Нью-Йорк Нікс". Момент для нього організував Леброн Джеймс – лідер "Лейкерс" зібрав на собі трьох суперників і відкинув Браянту. Той виконав силовий данк без спротиву двох опонентів.

Зрештою, принципові суперники завершили основний час унічию (114:114). А ось в овертаймі сильнішими виявилися каліфорнійці (15:9). Виїзна перемога, однак, не сильно покращила турнірне становище "Лейкерс". Зіркова команда йде лише на 13-й сходинці Західної конференції НБА.

Сам Браянт провів на паркеті 16 хвилин. За цей час він встиг набрати 9 очок і зробив 1 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Нікс" Брансон (37 пунктів), а той же Леброн оформив тріпл-дабл.

Хто такий Томас Браянт

Уродженець Рочестера (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав у складі "Індіани Хузерс". На драфті НБА-2017 обраний "Ютою Джаз" під 42-м номером.

Згодом був обміняний до "Лейкерс". Закріпитися у складі каліфорнійців не зумів, а наступні 4 сезони з перемінним успіхом провів у "Вашингтоні". Перед сезоном 2022/23 повернувся до Лос-Анджелеса. 23 січня провів найрезультативніший матч у кар'єрі – 31 очко, 14 підбирань проти "Портленда".

У складі збірної США U-16 виграв Чемпіонат ФІБА Америк у 2013 році. Виступами за фарм-клуб "Лейкерс" у 2018-му забезпечив місця в символічних командах новачків і G-Ліги загалом.