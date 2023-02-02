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Победный двухочковый центрового "Миннесоты" после подбора: момент дня в НБА

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Миннеаполис, Четверг 02 февраля 2023 10:59
Победный двухочковый центрового "Миннесоты" после подбора: момент дня в НБА Фото: Наз Рид рвется к щиту "Уорриорз" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Наз Рид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

23-летний баскетболист оформил гейм-виннер против "Голден Стэйта". За 12 секунд до конца овертайма он предпринял неудачную попытку на три очка с угла линии штрафных. Далее сам подхватил мяч, прорвался под щит соперника и эффектно вколотил сверху.

Благодаря этому выпаду Рида "Тимбервулвз" дожали "Уорриорз" в овертайме (119:114). Теперь "Миннесота" закрепилась на 6-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Голден Стэйт" совсем рядом – на 7-й позиции.

Сам Рид оформил дабл-дабл. Он набрал 24 очка, сделал 13 подборов и отдал 4 передачи. На паркете центровой провел около 35,5 минут. Самым результативным в матче стал лидер "Уорриорз" Стеф Карри (29 пунктов).

Кто такой Наз Рид

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за Университет штата Луизиана. На драфте НБА-2019 остался без команды.

Летом того же года подписал двусторонний контракт с "Миннесотой". Проводит в рядах "Тимбервулвз" четвертый сезон. В дебютный год также защищал цвета фарм-клуба – "Айовы Вулвз".

Средние цифры Рида в нынешнем сезоне – 10.4 очка, 4.9 подбора, 1 передача, 0.6 перехватов. На паркете он проводит в среднем по 18 минут и сыграл 46 матчей регулярного чемпионата.

К слову, накануне центровой "Лейкерс" Брайант оформил момент дня со слэм-данком.

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