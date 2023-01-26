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Переможний двоочковий оборонця "Голден Стейта": момент дня в НБА

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Сан-Франциско, Четвер 26 січня 2023 10:56
Переможний двоочковий оборонця "Голден Стейта": момент дня в НБА Фото: Джордан Пул (крайній праворуч) отримує вітання партнерів по команді (espn.ph)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Голден Стейт Ворріорз" Джордан Пул опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий виконавець оформив геймвінер проти "Мемфіса". На останніх секундах фінальної чверті він увірвався під щит "Гріззліс" і виконав кидок із лівого боку кільця. Хронометр зупинився на позначці 1 секунда, тож гості не встигли відігратися.

Завдяки домашній перемозі "Ворріорз" закріпилися на 9-й сходинці Західної конференції НБА. Рекорд "Голден Стейта" – 24 перемоги, 24 поразки. "Мемфіс" іде другим тут же.

Сам Пул провів на паркеті майже 31 хвилину. За цей час він встиг набрати 21 очко, зробив 5 підбирань і віддав 7 передач. Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Ворріорз" Стеф Каррі (34 пункти).

Хто такий Джордан Пул

Уродженець Вісконсина, на студентському рівні виступав за "Мічиган Вулверінс". Обраний "Голден Стейтом" на драфті НБА-2019 під 28-м номером.

У складі "Ворріорз" проводить четвертий сезон поспіль. У стартові дві кампанії періодично виступав у клубі G-Ліги "Санта-Круз Ворріорз". Пул із найвищим відсотком реалізації штрафних кидків став чемпіоном НБА торік.

Упродовж кар'єри в асоціації американець еволюціонував у гібридного оборонця, який поєднав риси "першого" та "другого" номерів. Шанувальники називають Пула третім учасником Splash Brothers – ігрового дуету Каррі та Томпсона.

До слова, напередодні центровий "Чикаго" Вучевіч оформив видовищний слемданк проти "Індіани".

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