Победный двухочковый защитника "Голден Стэйта": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Молодой исполнитель оформил гейм-виннер против "Мемфиса". На последних секундах финальной четверти он ворвался под щит "Гриззлис" и совершил бросок с левой стороны кольца. Хронометр остановился на отметке 1 секунда, так что гости не успели отыграться.

Благодаря домашней победе "Уорриорз" закрепились на 9-й строчке Западной конференции НБА. Рекорд "Голден Стэйта" – 24 победы, 24 поражения. "Мемфис" идет вторым здесь же.

Сам Пул провел на паркете около 31 минуты. За это время он успел набрать 21 очко, совершил 5 подборов и отдал 7 передач. Самым результативным в поединке стал лидер "Уорриорз" Стеф Карри (34 пункта).

Кто такой Джордан Пул

Уроженец Висконсина, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Вулверинс". Выбран "Голден Стэйтом" на драфте НБА-2019 под 28-м номером.

В составе "Уорриорз" проводит четвертый сезон подряд. В стартовые две кампании периодически выступал в клубе G-Лиги "Санта-Круз Уорриорз". Пул с самым высоким процентом реализации штрафных бросков стал чемпионом НБА в прошлом году.

В течение карьеры в ассоциации американец эволюционировал в гибридного защитника, соединившего черты "первого" и "второго" номеров. Поклонники называют Пула третьим участником Splash Brothers – игрового дуэта Карри и Томпсона.