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Переможниця Олімпіади та чемпіон світу представлять Україну в біатлонній шоу-гонці у Швеції

Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Титуловані українські біатлоністи отримали персональні запрошення на шоу-гонку Skidskyttekampen, що відбудеться на початку березня у шведському Стокгольмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний Instagram змагання.

Під українським прапором на дистанцію вийдуть олімпійська чемпіонка Юлія Джима та чемпіон світу Дмитро Підручний.

Змагання пройде 3 березня в Стокгольмі у форматі   одиночної змішаної естафети. Регламент багато в чому нагадує правила традиційної Різдвяної гонки, яка щорічно проходить у німецькому Гельзенкірхені.

В Skidskyttekampen-2025 візьме участь 12 команд. Спочатку пройдуть півфінальні забіги – дві групи по шість команд. У вирішальну стадію відберуться по три найкращих з кожного забігу. Потім програвшим нададуть ще один шанс – проведуть втішний забіг, у якому розіграють дві додаткові путівки у вирішальну стадію. Вісім збірних-фіналістів позмагаються за головний трофей.

Наразі організатори підтвердили участь вже восьми дуетів.

  • Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна)
  • Юні Арнеклейв / Ветле Крістіансен (Норвегія)
  • Жюстін Бреза-Буше / Емільєн Жаклен (Франція)
  • Осеан Мішелон / Ерік Перро (Франція)
  • Ліза-Тереза Гаузер / Сімон Едер (Австрія)
  • Ельвіра Еберг / Мартін Понсілуома (Швеція)
  • Ханна Еберг / Себастьян Самуельссон (Швеція)
  • Суві Мінккінен / Теро Сеппяля (Фінляндія)

Норвегія у гонці буде представлена трьома дуетами. Крім переможців минулорічного змагання – Арнеклейв та Крістіансена, участь підтвердили брати Йоганнес та Тар'єй Бьо. Однак досі невідомі напарниці обох біатлоністів.

Для Підручного та Джими змагання у виставковій гонці стануть другими у сезоні-2024/25. Саме цей дует представляв Україну в Різдвяній гонці. У Гельзенкірхені вітчизняні спортсмени фінішували сьомими.

Зазначимо, що Skidskyttekampen – молоде змагання. Вперше шоу-гонку провели в минулому році.

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