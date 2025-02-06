Магучіх відкриє змагальний рік: де і коли дивитись перший виступ найкращої легкоатлетки світу

Олімпійська чемпіонка й рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх виступить вперше у 2025 році. Українка візьме участь у турнірі UdinJump Development в італійському місті Удіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Представницький турнір стрибунів у висоту пройде 6 лютого. Його головною зіркою стане вітчизняна легкоатлетка. Крім неї заявились ще дев'ять спортсменок.

(x.com/udinjump)

Список учасниць UdinJump Development

Ярослава Магучіх (Україна, особистий рекорд – 2.10 м)

Марія Вуковіч (Чорногорія, 1,97)

Кармен Бруус (Естонія, 1,96)

Iдеа П'єроні (Італія, 1,93)

Елізабет Піхела (Естонія, 1,92)

Бусе Савашкан (Туреччина, 1,92)

Уна Станчев (Іспанія, 1,88)

Ліліанна Баторі (Угорщина, 1,87)

Патриція Янсоне (Латвія, 1,86)

Oна Бонет (Іспанія, 1,86)

Змагання жінок у стрибках у висоту стартує о 18:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі турніру.

Головною суперницею українки стане чорногорка Вуковіч. На відміну від Магучіх, вона вже відкрила сезон на етапі Світового туру в сербському Белграді. Там вона з результатом (1,90) виборола "срібло", поступившись господарці змагань Ангеліні Топіч (192).

Зазначимо, що Магучіх вже перемагала в Удіне. У 2021 році вона тріумфувала з результатом 2 метри.

У рамках турніру також відбудуться змагання чоловіків. На них виступить український стрибун Вадим Кравчук.

Раніше світова рекордсменка анонсувала участь у головних подія зимової частини сезону – чемпіонат світу в приміщенні, що відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні. Перед ним пройде першість Європи в приміщенні, яке прийматиме нідерландський Апельдорн (6-9 березня).

Ярослава Магучіх на закритих аренах

Зимові старти мають особливу специфіку, хоча частіше розглядаються провідними атлетами, як можливість підготуватися до головних змагань, що проходять на відкритих аренах. Магучіх неодноразово перемагала на подібних турнірах.

На чемпіонатах світу в закритих приміщеннях вона була найкращою в 2022 році в сербському Белграді. А в 2024-му, в британському Глазго, стала другою, програвши своїй головній конкурентці – австралійці Ніколі Оліслагерс.

У колекції Магучіх два "золота" зимових європейських першостей. У 2021-му вона перемогла в польській Торуні, а в 2023-му – в турецькому Стамбулі. Також вона неодноразово була переможницею та призерко чемпіонатів України в приміщеннях.