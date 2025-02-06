Победительница Олимпиады и чемпион мира представят Украину в биатлонной шоу-гонке в Швеции

Под украинским флагом на дистанцию выйдут олимпийская чемпионка Юлия Джима и чемпион мира Дмитрий Пидручный.

Соревнования пройдет 3 марта в Стокгольме в формате одиночной смешанной эстафеты. Регламент во многом напоминает правила традиционной Рождественской гонки, которая ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.

В Skidskyttekampen-2025 примет участие 12 команд. Сначала пройдут полуфинальные забеги - две группы по шесть команд. В решающую стадию отберут по три лучших из каждого забега. Затем проигравшим предоставят еще один шанс - проведут утешительный забег, в котором разыграют две дополнительные путевки в решающую стадию. Восемь сборных-финалистов поборются за главный трофей.

На сегодняшний день организаторы подтвердили участие уже восьми дуэтов.

Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина)

Юни Арнеклейв / Ветле Кристиансен (Норвегия)

Жюстин Бреза-Буше / Эмильен Жаклен (Франция)

Осеан Мишелон / Эрик Перро (Франция)

Лиза-Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия)

Эльвира Эберг / Мартин Понсилуома (Швеция)

Ханна Эберг / Себастьян Самуэльссон (Швеция)

Суви Минкинен / Теро Сеппяля (Финляндия)

Норвегия в гонке будет представлена тремя дуэтами. Кроме победителей прошлогоднего соревнования - Арнеклейв и Кристиансена, участие подтвердили братья Йоханнес и Тарьей Бё. Однако до сих пор неизвестны напарницы обоих биатлонистов.

Для Пидручного и Джимы соревнования в выставочной гонке станут вторыми в сезоне-2024/25. Именно этот дуэт представлял Украину в Рождественской гонке. В Гельзенкирхене отечественные спортсмены финишировали седьмыми.

Отметим, что Skidskyttekampen - молодое соревнование. Впервые шоу-гонку провели в прошлом году.