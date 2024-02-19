Переможець виборів у Нідерландах розкритикував українських біженців

"Українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС - не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну охорону здоров'я та наші робочі місця", - написав він.

Вілдерс також додав, що через це "Нідерланди знову стали сільським дурником Європи".

Як зазначає Bloomberg, з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви до України 24 лютого 2022 року Нідерланди, країна з населенням майже 18 млн осіб, видали дозволи приблизно 140 тисячам українських біженців. За даними Євростату, країна прийняла менше українських біженців у відсотках від свого населення, ніж деякі інші члени Європейського Союзу, включаючи Німеччину, Австрію та Ірландію.

Позиція Нідерландів

Вілдерс вже давно зосередився на антиміграційній програмі, яка стала помітною темою під час виборчої кампанії. Його коментарі різко суперечать нинішній позиції уряду Нідерландів, що йде, на чолі з прем'єр-міністром Марком Рютте, який був ключовим союзником України.

Рютте став фаворитом на пост глави НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку цього року.

Вілдерс, який нині намагається сформувати правий коаліційний уряд після своєї шокуючої перемоги на виборах 22 листопада, раніше стверджував, що Нідерланди мають скоротити свою військову підтримку України.

Нідерланди також відправили до Києва важливі системи протиповітряної оборони та беруть на себе провідну роль у навчанні українських пілотів роботі на винищувачах F-16.

Російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви з огляду на його попередню похвалу президенту Володимиру Путіну.

Проте нещодавно Вілдерс відступив, зіткнувшись із критикою щодо його позиції щодо Росії. У грудні він заявив, що не є "другом Росії" та вважає Москву агресором.

У п'ятницю Вілдерс назвав смерть лідера російської опозиції Олексія Навального "жахливою" новиною. Він помер "у варварській виправній колонії варварського режиму", сказав Вілдерс.