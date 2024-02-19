"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС - не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест", - написал он.

Вилдерс также добавил, что из-за этого "Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

Как отмечает Bloomberg, с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года Нидерланды, страна с населением почти 18 млн человек, выдали разрешения примерно 140 тысячам украинских беженцев. По данным Евростата, страна приняла меньше украинских беженцев в процентах от своего населения, чем некоторые другие члены Европейского Союза, включая Германию, Австрию и Ирландию.

Позиция Нидерландов

Вилдерс уже давно сосредоточился на антимиграционной программе, которая стала заметной темой в ходе предвыборной кампании. Его комментарии резко противоречат нынешней позиции уходящего правительства Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте, который был ключевым союзником Украины.

Рютте стал фаворитом на пост главы НАТО, после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку в этом году.

Вилдерс, который в настоящее время пытается сформировать правое коалиционное правительство после своей шокирующей победы на выборах 22 ноября, ранее утверждал, что Нидерланды должны сократить свою военную поддержку Украины.

Нидерланды также отправили в Киев важные системы противовоздушной обороны и берут на себя ведущую роль в обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16.

Российские телеканалы приветствовали успех Вилдерса на выборах как победу Москвы, учитывая его предыдущую похвалу президенту Владимиру Путину.

Однако недавно Вилдерс отступил, столкнувшись с критикой по поводу его позиции в отношении России. В декабре он заявил, что не является "другом России" и считает Москву агрессором.

В пятницу Вилдерс назвал смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального "ужасной" новостью. Он умер "в варварской исправительной колонии варварского режима", сказал Вилдерс.