Переможець виборів у Гренландії відповів на територіальні зазіхання Трампа

Нільсен є лідером партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах в Гренландії. Він виступив проти Трампа, який неодноразово заявляв про бажання купити Гренландію.

"Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями, і ми хочемо мати власну незалежність у майбутньому. І ми хочемо самі будувати нашу власну країну", - сказав він в інтерв'ю Sky News.

Варто додати, що правоцентристська партія Demokraatit перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Гренландії. Партія підтримує незалежність Гренландії від Данії, але виступає за поступовий підхід до цього питання.