Победитель выборов в Гренландии ответил на территориальные посягательства Трампа

Нильсен является лидером партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии. Он выступил против Трампа, который неоднократно заявлял о желании купить Гренландию.

"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и мы хотим иметь собственную независимость в будущем. И мы хотим сами строить нашу собственную страну", - сказал он в интервью Sky News.

Стоит добавить, что правоцентристская партия Demokraatit победила на недавних парламентских выборах в Гренландии. Партия поддерживает независимость Гренландии от Дании, но выступает за постепенный подход к этому вопросу.