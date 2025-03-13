Победитель выборов в Гренландии ответил на территориальные посягательства Трампа

Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг территориальные притязания президента США Дональда Трампа в отношении острова. Он заявил, что Гренландия стремится быть независимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нильсена, которого цитирует The Hill.
Нильсен является лидером партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах в Гренландии. Он выступил против Трампа, который неоднократно заявлял о желании купить Гренландию.
"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и мы хотим иметь собственную независимость в будущем. И мы хотим сами строить нашу собственную страну", - сказал он в интервью Sky News.
Стоит добавить, что правоцентристская партия Demokraatit победила на недавних парламентских выборах в Гренландии. Партия поддерживает независимость Гренландии от Дании, но выступает за постепенный подход к этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока в Белом доме заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он возобновил эти разговоры.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что остров не продается. Фредериксен и Трамп провели разговор еще перед инаугурацией. По словам источников издания, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.
На днях во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе".
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