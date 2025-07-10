Перемовини з РФ можливі лише після завершення всіх домовлених обмінів, - Зеленський

Зеленський погодився, що якщо ми говоримо про серйозний результат і закінчення війну, то треба готувати зустріч на рівні лідерів.

"Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин", - додав він.

Водночас президент зауважив, що про те, як насправді буде, він наразі не може сказати.

"Що стосується майданчику, я вдячний італійській стороні, Ватикану…Я дуже радий, що Ватикан відкритий. Також у нас є пропозиція від Австрії, Швейцарії і є прямі пропозиції від турецької сторони", - зазначив Зеленський.

На цьому моменті він відмітив, що попри всі пропозиції говорити про наступні переговори все ж ще зарано.

"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так", - пояснив глава України.