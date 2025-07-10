Перемовини з РФ можливі лише після завершення всіх домовлених обмінів, - Зеленський

Поки сторони не завершили обміни, узгоджені на другій зустрічі в Стамбулі, говорити про повноцінні переговори між Україною, Росією та США зарано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.
Зеленський погодився, що якщо ми говоримо про серйозний результат і закінчення війну, то треба готувати зустріч на рівні лідерів.
"Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин", - додав він.
Водночас президент зауважив, що про те, як насправді буде, він наразі не може сказати.
"Що стосується майданчику, я вдячний італійській стороні, Ватикану…Я дуже радий, що Ватикан відкритий. Також у нас є пропозиція від Австрії, Швейцарії і є прямі пропозиції від турецької сторони", - зазначив Зеленський.
На цьому моменті він відмітив, що попри всі пропозиції говорити про наступні переговори все ж ще зарано.
"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так", - пояснив глава України.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 4 липня, Україна і Росія провели черговий етап обміну полоненими. Він став восьмим за рахунком у рамках червневих домовленостей у Стамбулі.
Варто додати, що під час останнього етапу великого обміну, окрім військових, Україні вдалося повернути й особливу категорію цивільних.
Зауважимо, що попередній етап відбувся у четвер, 26 червня. У його рамках з полону повернули військовослужбовців:
Кількість звільнених, як і на етапах до цього, досі не розголошується.
Детальніше про минулий обмін можна дізнатись в матеріалі "З полону - додому: репортаж РБК-Україна з нового обміну".
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