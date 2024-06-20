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"Победить ради сына". Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу

Четверг 20 июня 2024 09:00
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"Победить ради сына". Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу Пограничник "Макей" вернулся на службу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Пограничник с позывным "Макей" после тяжелых ожогов 70% тела, которые получил на фронте в Донецкой области, вернулся на службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

История пограничника

Уроженец Луганской области, пограничник на псевдо "Макей" во время обороны Донбасса попал под артобстрел, в результате чего получил ожоги 70% тела.

Мужчине понадобилось длительное лечение. Несмотря на это, он не потерял надежды на выздоровление. Защитник признается, что во время лечения его поддерживала семья и 3-летний сын.

"Я знал, что должен выжить и закончить эту войну ради сына. Я не хочу, чтобы он воевал", - рассказывает пограничник.

"Макею" сделали многочисленные операции по пересадке кожи. Лечение и реабилитация заняли 8 месяцев, после которых он вернулся к побратимам в 7 пограничный Карпатский отряд.

&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу

&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службуЛечение и реабилитация заняла 8 месяцев (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Мужчина признается, что больше всего он мечтает о победе и надеется показать своему сыну живописную Луганскую область, такую, какой он сам ее помнит.

"Я знаю, мы победим. Я сдержу обещание, которое дал сыну, - показать украинский Луганск", - добавляет "Макей".

&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу&quot;Победить ради сына&quot;. Пограничник с 70% ожогов кожи вернулся на службу"Макей" вернулся на службу (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Раньше мы рассказывали историю воина, который вернулся на фронт после тяжелого ранения.

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