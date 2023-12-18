UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемогла дружба. "Шахтар" звів унічию благодійний поєдинок у Токіо

Фото: Лідери обох команд перед стартовим свистком (twitter.com/AvispaF)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зустрівся з володарем Кубка японської ліги "Авіспою Фукуокою" у товариському матчі заради збору коштів для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Благодійний матч

"Шахтар" – "Авіспа Фукуока" – 2:2

Голи: Сікан, 8, Швед, 53 – Мія, 34, Канаморі, 37

 

 

"Гірники" зуміли забити швидкий м'яч. Підопічні Маріно Пушіча розіграли комбінацію у центрі поля, Гочолейшвілі подав із правого флангу, а Сікан випередив оборонця на лінії воротарського та пробив головою. Кіпер впіймався на протиході.

Відповідь японського середняка виявилася подвійною. "Авіспа Фукуока" отямилася перед перервою і забила двічі. Спершу Мія головою зіграв на добиванні після сейву Різника. А згодом господарям вдалася атака лівим флангом, на фініші якої Канаморі поцілив у дальній кут.

"Шахтар" повернувся до гри в дебюті другої половини. Це Криськів вчасно помітив ривок Шведа та кинув йому праворуч в атаку. Той увійшов до штрафного майданчика та класно закрутив м'яч у дальній кут – 2:2.

До фінального свистка вирвати перемогу намагалися футболісти обох команд. Однак, цифри на табло так і не змінилися. Утім, для поєдинків такого характеру нічия – звичне явище. Тим більше, що головним завданням заходу був далеко не результат.

 

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко, Судаков – Зубков, Бондаренко, Невертон – Сікан

До слова, донецький "Шахтар" отримав суперника в плей-офф Ліги Європи за результатами жеребкування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтарблаготоврительность