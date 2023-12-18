Перемогла дружба. "Шахтар" звів унічию благодійний поєдинок у Токіо

Благодійний матч

"Шахтар" – "Авіспа Фукуока" – 2:2

Голи: Сікан, 8, Швед, 53 – Мія, 34, Канаморі, 37

"Гірники" зуміли забити швидкий м'яч. Підопічні Маріно Пушіча розіграли комбінацію у центрі поля, Гочолейшвілі подав із правого флангу, а Сікан випередив оборонця на лінії воротарського та пробив головою. Кіпер впіймався на протиході.

Відповідь японського середняка виявилася подвійною. "Авіспа Фукуока" отямилася перед перервою і забила двічі. Спершу Мія головою зіграв на добиванні після сейву Різника. А згодом господарям вдалася атака лівим флангом, на фініші якої Канаморі поцілив у дальній кут.

"Шахтар" повернувся до гри в дебюті другої половини. Це Криськів вчасно помітив ривок Шведа та кинув йому праворуч в атаку. Той увійшов до штрафного майданчика та класно закрутив м'яч у дальній кут – 2:2.

До фінального свистка вирвати перемогу намагалися футболісти обох команд. Однак, цифри на табло так і не змінилися. Утім, для поєдинків такого характеру нічия – звичне явище. Тим більше, що головним завданням заходу був далеко не результат.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко, Судаков – Зубков, Бондаренко, Невертон – Сікан