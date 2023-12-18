Победила дружба. "Шахтер" свел вничью благотворительный поединок в Токио

Благотворительный матч

"Шахтер" – "Ависпа Фукуока" – 2:2

Голы: Сикан, 8, Швед, 53 – Мия, 34, Канамори, 37

"Горняки" сумели забить быстрый мяч. Подопечные Марино Пушича разыграли комбинацию в центре поля, Гочолейшвили подал с правого фланга, а Сикан опередил защитника на вратарской линии и пробил головой. Кипер попался на противоходе.

Ответ японского середняка оказался двойным. "Ависпа Фукуока" пришла в себя перед перерывом и забила дважды. Сначала Мия головой сыграл на добивании после сэйва Ризныка. А впоследствии хозяевам удалась атака левым флангом, на финише которой Канамори попал в дальний угол.

"Шахтер" вернулся в игру в дебюте второй половины. Это Крыськив вовремя заметил рывок Шведа и бросил ему направо в атаку. Тот вошел в штрафную и классно закрутил мяч в дальний угол – 2:2.

До финального свистка вырвать победу пытались футболисты обеих команд. Однако цифры на табло так и не изменились. Впрочем, для поединков подобного характера ничья – обычное явление. Тем более что главной задачей мероприятия был далеко не результат.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко, Судаков – Зубков, Бондаренко, Невертон – Сикан