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Победа ультраправой AдН на выборах изменит помощь Германии Украине, - эксперт

15:36 07.09.2026 Пн
3 мин
Как повлияют результаты местных выборов на отношение к украинцам в ФРГ?
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Победа ультраправой AдН на выборах изменит помощь Германии Украине, - эксперт Фото: ультраправая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в Саксонии-Анхальт (Getty Images
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Победа праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на местных выборах с течением времени может привести к изменениям в помощи Берлина Украине и украинцам.

Об этом сказал в комментарии РБК-Украина экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

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К чему приведет победа АдН

По словам эксперта, существует два измерения: помощь украинским беженцам в Германии, а наиболее критичным является вопрос помощи Украине как государству - помощи на уровне федерального правительства.

"С одной стороны, мы должны понимать, что федеральная земля ни на первую, ни на другую напрямую не влияет. С другой стороны, безусловно, результаты этих выборов стали "лакмусовой бумажкой", в том числе по этим двум вопросам, которые касаются Украины", - отметил Шевченко.

По его словам, вопрос социальной помощи в Германии не рассматривается исключительно через призму украинских беженцев, а является частью более широкого дискурса.

Правительство Фридриха Мерца сделало лишь небольшую корректировку нынешней политики, чем и пользуются праворадикалы, чтобы критиковать власть.

"Что касается помощи Украине внешнеполитической, она напрямую связана с экономическим кризисом в Германии и с социальными расходами: на руках остается меньше наличности той суммы, которая начисляется как заработная плата", - сказал эксперт.

Это вызывает неприятие на фоне того, что правительство финансирует проекты за границей. И, прежде всего, это касается Украины.

"Насколько это на уровне федерального правительства приведет к изменениям, говорить на сегодняшний день трудно, но если правительство учтет "лакмусовую бумажку" этих выборов, то изменения неизбежны. К сожалению, коррупционные скандалы в Украине не улучшают ситуацию с принятием помощи Украине", - отметил Шевченко.

Досрочные выборы

В то же время эксперт отметил, что угроза досрочных выборов в Германии низкая, ведь никому в немецком политикуме, кроме АдН, они не выгодны.

Все остальные партии, кроме праворадикалов, набрали бы на голосовании меньше голосов, чем сейчас.

"Позиции федерального канцлера (Мерца - ред.), конечно, не усиливаются вследствие таких результатов на выборах. Идут разговоры о том, что не исключено переформатирование правительства, в том числе смена федерального канцлера. Но это тоже очень сложный вопрос, потому что абсолютно четкой альтернативы Мерцу нет", - подчеркнул он.

Вместе с тем, на дальнейшую динамику событий будут влиять местные выборы в других немецких землях. Среди ключевых немецких партий по-прежнему сохраняется консенсус не сотрудничать с "Альтернативой для Германии", но с каждой новой победой праворадикалов он ослабевает.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце декабря 2025 года правительство канцлера Германии Фридриха Мерца установило антирекорд по доверию немцев. На фоне таких показателей значительно активизировались пророссийские партии, в том числе "Альтернатива для Германии".

Кроме того, в ноябре 2025 года немецким политикам из АдН собственная политсила запретила встречаться с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи.

Также сообщалось, что в сентябре того же года сопредседатель партии АдН Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, неожиданно раскритиковала политику российского диктатора Владимира Путина.

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