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Перемога ультраправих у Нідерландах: міністр оборони очікує, що допомога Україні продовжиться

П'ятниця 24 листопада 2023 15:36
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Перемога ультраправих у Нідерландах: міністр оборони очікує, що допомога Україні продовжиться Фото: Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен очікує, що її країна й надалі продовжуватиме допомагати Україні, незважаючи на перемогу на парламентських виборах ультраправої "Партії свободи".

Як повідомляє РБК-Україна, заяву чиновниці наводить The Guardian.

За її словами, у Нідерландах існує широка підтримка допомоги Україні у війні з Росією.

"Я сподіваюся і очікую, що в новому парламенті ситуація не зміниться. Але PVV ("Партія свободи" - ред.) зараз є найбільшою партією (у парламенті - ред.), а вони ніколи не були сповнені ентузіазму щодо підтримки України. Часом вони навіть виступали за Росію. Тому мене це непокоїть", - уточнила Оллонгрен.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, у Нідерландах відбулися парламентські вибори. Перше місце посіла "Партія свободи" з ультраправими поглядами. Вона, зокрема, виступає за обмеження міграції та хоче припинити військову допомогу Україні.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна розповів, що під загрозою можуть опинитися постачання нашій країні винищувачів F-16. Але це можливо лише, якщо правляча коаліція, яка ще не сформована, підтримає таке рішення.

Також "Партія свободи" виступає проти розширення Євросоюзу. Вона не хоче брати до блоку не лише Україну, а й інші країни.

Більш детально про вплив виборів у Нідерландах на нашу країну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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