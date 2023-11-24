Победа ультраправых в Нидерландах: министр обороны ожидает, что помощь Украине продолжится
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ожидает, что ее страна и дальше продолжит помогать Украине, несмотря на победу на парламентских выборах ультраправой "Партии свободы".
Как сообщает РБК-Украина, заявление чиновницы приводит The Guardian.
По ее словам, в Нидерландах существует широкая поддержка помощи Украине в войне с Россией.
"Я надеюсь и ожидаю, что в новом парламенте ситуация не изменится. Но PVV ("Партия свободы" - ред.) сейчас является крупнейшей партией (в парламенте - ред.), а они никогда не были полны энтузиазма в отношении поддержки Украины. Временами они даже выступали за Россию. Поэтому меня это беспокоит", - уточнила Оллонгрен.
Выборы в Нидерландах
Напомним, в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Первое место заняла "Партия свободы" с ультраправыми взглядами. Она, в частности, выступает за ограничение миграции и хочет прекратить военную помощь Украине.
Политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что под угрозой могут оказаться поставки нашей стране истребителей F-16. Но это возможно только, если правящая коалиция, которая еще не сформирована, поддержит такое решение.
Также "Партия свободы" выступает против расширения Евросоюза. Она не хочет принимать в блок не только Украину, но и другие страны.
Более детально о влиянии выборов в Нидерландах на нашу страну можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.