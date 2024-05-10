Перемога України у війні є спільною метою всіх країн Балтії, - глава МЗС Латвії

Вона наголосила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється у межах міжнародного права.

"Україна є пріоритетом усіх країн Балтії, перемога України є спільною метою всіх нас", - додала міністр.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "мають бути далекоглядними та скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.