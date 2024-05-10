UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемога України у війні є спільною метою всіх країн Балтії, - глава МЗС Латвії

Фото: Байба Браже, голова МЗС Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Байби Браже під час візиту до Литви.

Вона наголосила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється у межах міжнародного права.

"Україна є пріоритетом усіх країн Балтії, перемога України є спільною метою всіх нас", - додала міністр.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "мають бути далекоглядними та скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.

Допомога від країн Балтії

Нагадаємо, Естонія, Латвія та Литва є одними з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Ці країни, незважаючи на свій невеликий розмір, передають Україні озброєння та надають фінансову допомогу.

Зокрема, нещодавно прем'єр Латвії Евіка Сіліня анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли зенітні гармати, безпілотники і не лише.

Щороку Латвія передбачає для допомоги Україні 0,25% ВВП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяЛитваЕстоніяВійна в Україні