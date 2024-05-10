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Победа Украины в войне является общей целью для всех стран Балтии, - глава МИД Латвии

Фото: Байба Браже, глава МИД Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже в ходе визита в Литву.

Она подчеркнула, что украинские защитники имеют право наносить удары по объектам на территории России, при помощи которых оккупанты бьют по украинской территории. Это позволяется в рамках международного права. 

"Украина является приоритетом всех стран Балтии, победа Украины является общей целью всех нас", - добавила министр. 

По ее словам, Латвия, а также другие страны Балтии и Северной Европы “должны быть дальновидными и скоординированными”, чтобы укрепить свою безопасность в условиях проявлений гибридной войны со стороны России. 

Помощь от стран Балтии

Напомним, Эстония, Латвия и Литва являются одними из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Эти страны, несмотря на свой небольшой размер, передают Украине вооружение и оказывают финансовую помощь.

В частности, недавно премьер Латвии Эвика Силиня анонсировала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли зенитные орудия, беспилотники и не только.

Каждый год Латвия предусматривает для помощи Украине 0,25% своего ВВП.

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