Победа Украины в войне является общей целью для всех стран Балтии, - глава МИД Латвии

Она подчеркнула, что украинские защитники имеют право наносить удары по объектам на территории России, при помощи которых оккупанты бьют по украинской территории. Это позволяется в рамках международного права.

"Украина является приоритетом всех стран Балтии, победа Украины является общей целью всех нас", - добавила министр.

По ее словам, Латвия, а также другие страны Балтии и Северной Европы “должны быть дальновидными и скоординированными”, чтобы укрепить свою безопасность в условиях проявлений гибридной войны со стороны России.