Перемога України та обнулення репутації Росії - найкраща інвестиція сьогодні, - Подоляк

"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція у безпеку - це інвестиція у повну та беззаперечну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніші за агресивне авторитарне мракобісся" , - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, перемога України гарантуватиме остаточне обнулення репутації Росії й інших міфів про ВПК, економіку, історію та "другу армію світу" країни окупанта.

Ба більше, це також вплине на викорінення російської корупційної політики на глобальному ринку та повернення міжнародного права у глобальний світ.

"Менше "російських понтів" - більше стабільності, передбачуваності та комфортності у світі", - додав Подоляк.

Найкраща інвестиція в США

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із сенатором-республіканцем від штату Південна Кароліна Ліндсі Гремом, лідер України подякував США за підтримку і військову допомогу.

Зокрема на відео можна нібито почути діалог англійською:

- Зеленський: Free or die;

- Грем: Free or die;

- Зеленський: Now we are free. And we will be;

- Грем: Yes. And Russians are dying.

Після цього Грем додає, що це найкращі гроші, які США коли-небудь витрачали.

Як пише Meduza, між фразами Грема можна помітити монтажну склейку. Водночас важко розібрати, чи справді сенатор говорив про смерть росіян. За іншою версією, наприклад, він сказав "Russians are down", що перекладається як "Росіяни в мінусі".

Так чи інакше, слова Грема викликали обурення у росіян.