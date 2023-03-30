Перемога України стане уроком для всіх авторитарних режимів, - Олланд

Якщо Росія відбере в України частину територій, це може заохотити інші країни до зміни своїх кордонів військовим шляхом.

"Якщо путін здобуде хоча б один квадратний кілометр порівняно з довоєнною ситуацією, інші країни будуть думати, що вони теж можуть отримати територіальні здобутки", - заявив колишній французький президент.

Олланд зазначив, що перемога України буде ознакою того, що авторитарні режими не можуть добитися успіху навіть із застосуванням сили.

За його словами, президент РФ Володимир Путін постійно говорить неправду.

"Брехня – звичайна річ у політиці, але у Путіна вона досягає вражаючого рівня. Як часто він говорив, що Башар Асад не використовував хімічну зброю? Як часто він стверджував мені, що не має ніякого відношення до українських сепаратистів, хоча він їх озброював? Скільки разів він запевняв мене, що не має жодних стосунків з армією ПВК "Вагнера", хоча її лідер йому підкоряється?", - підкреслив Олланд.