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Победа Украины станет уроком для всех авторитарных режимов, - Олланд

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Четверг 30 марта 2023 05:16
Победа Украины станет уроком для всех авторитарных режимов, - Олланд Фото: Бывший президент Франции Франсуа Олланд (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Если Россия отберет у Украины часть территорий, это может привлечь другие страны к изменению своих границ военным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего президента Франции Франсуа Олланда австрийской газете Der Standard .

"Если пути получит хотя бы один квадратный километр по сравнению с довоенной ситуацией, другие страны будут думать, что они тоже могут получить территориальные достижения", - заявил бывший французский президент.

Олланд отметил, что победа Украины станет признаком того, что авторитарные режимы не могут добиться успеха даже с применением силы.

По его словам, президент России Владимир Путин постоянно говорит неправду.

"Ложь – обычная вещь в политике, но у Путина она достигает впечатляющего уровня. Как часто он говорил, что Башар Асад не использовал химическое оружие? Как часто он утверждал мне, что не имеет никакого отношения к украинским сепаратистам, хотя он их вооружал? Сколько раз он уверял меня, что не имеет никаких отношений с армией ЧВК "Вагнера", хотя ее лидер ему подчиняется?", - подчеркнул Олланд.

Ранее мы писали, что бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу направили пакет с неизвестным белым порошком и угрозами .

Напомним, Франция признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа .

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Олланд Война России против Украины
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