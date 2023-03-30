Колишній прем'єр Франції отримав лист із погрозами та невідомим білим порошком
Колишньому прем'єр-міністру Франції Едуару Філіппу, який сьогодні є мером Гавра, надіслали пакет із невідомим білим порошком та погрозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.
Кур'єрська служба мерії Гавра отримала лист із погрозами смерті, призначений для Едуара Філіпа, з написом "Аллах акбар". Адміністрація міста та Філіп подали скарги до поліції.
Четверо співробітників, які мали контакт із поштовим листом, було обстежено фахівцями. Конверт був поміщений у герметичну упаковку, зараз поліція проводить хімічний аналіз вмісту. За даними мерії Гавра, немає жодних ознак того, що ця загроза пов'язана із масовими протестами проти пенсійної реформи в країні.
Раніше повідомлялося, що 24 березня уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.
Також ми писали, що у четвер, 23 березня, у французькому місті Бордо невідомі підпалили будівлю мерії.
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