Колишній прем'єр Франції отримав лист із погрозами та невідомим білим порошком

Колишньому прем'єр-міністру Франції Едуару Філіппу, який сьогодні є мером Гавра, надіслали пакет із невідомим білим порошком та погрозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo.

Кур'єрська служба мерії Гавра отримала лист із погрозами смерті, призначений для Едуара Філіпа, з написом "Аллах акбар". Адміністрація міста та Філіп подали скарги до поліції. Четверо співробітників, які мали контакт із поштовим листом, було обстежено фахівцями. Конверт був поміщений у герметичну упаковку, зараз поліція проводить хімічний аналіз вмісту. За даними мерії Гавра, немає жодних ознак того, що ця загроза пов'язана із масовими протестами проти пенсійної реформи в країні.