Перемога України має стати стратегічним пріоритетом, - глава МЗС Литви

Перебіг війни та єдність міжнародного співтовариства в підтримці України є ключовими факторами гарантування безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.