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Перемога України має стати стратегічним пріоритетом, - глава МЗС Литви

П'ятниця 13 вересня 2024 09:00
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Перемога України має стати стратегічним пріоритетом, - глава МЗС Литви Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перебіг війни та єдність міжнародного співтовариства в підтримці України є ключовими факторами гарантування безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він наголосив на важливості лідерства США в забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка продовжує боротися проти російської агресії.

"Принципово важливим залишається лідерство США в забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка бореться проти агресора. Ми не можемо сумніватися в тому, що сьогодні поруч із Покровськом триває боротьба не тільки за Україну, а й за свободу всього демократичного світу. Перемога України має стати стратегічним пріоритетом для всіх нас", - заявив він.

Допомога Україні від Литви

Литва нещодавно оголосила про "значний" пакет військової допомоги для України, який включатиме системи ППО малої дальності, бронетранспортери та обладнання для боротьби з дронами.

Під час візиту до Києва в серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Вільнюс планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Раніше, у червні, Литва надала Україні 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.

Крім того, у квітні Литва передала бронетранспортери M577, системи ППО, боєприпаси та іншу військову техніку.

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