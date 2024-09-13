Перемога України має стати стратегічним пріоритетом, - глава МЗС Литви
Перебіг війни та єдність міжнародного співтовариства в підтримці України є ключовими факторами гарантування безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Він наголосив на важливості лідерства США в забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка продовжує боротися проти російської агресії.
"Принципово важливим залишається лідерство США в забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка бореться проти агресора. Ми не можемо сумніватися в тому, що сьогодні поруч із Покровськом триває боротьба не тільки за Україну, а й за свободу всього демократичного світу. Перемога України має стати стратегічним пріоритетом для всіх нас", - заявив він.
Допомога Україні від Литви
Литва нещодавно оголосила про "значний" пакет військової допомоги для України, який включатиме системи ППО малої дальності, бронетранспортери та обладнання для боротьби з дронами.
Під час візиту до Києва в серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Вільнюс планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.
Раніше, у червні, Литва надала Україні 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.
Крім того, у квітні Литва передала бронетранспортери M577, системи ППО, боєприпаси та іншу військову техніку.
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