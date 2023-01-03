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Перемога України має екзистенційне значення для всього світу, - прем'єр Швеції

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Перемога України у війні проти Росії має екзистенційне значення для Європи та всього світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Перемога України має екзистенційне значення для Європи та для всього світу", - заявив Крістерссон, позначивши пріоритети для Швеції, яка 1 січня ухвалила головування в Європейському союзі.

Прем'єр-міністр Швеції також зазначив, що його країна дуже вдячна країнам НАТО за рішучу підтримку, додавши, що уряд Швеції ми зараз робить саме те, що обіцяли, щоб мати можливість вступити до Альянсу якнайшвидше.

Нагадаємо, що 1 грудня Швеція прийняла головування в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн оптимістично прокоментувала цю подію.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Швецію зі вступом до нових повноважень. Зеленський також зазначив, що Україна очікує на подальші практичні кроки шляхом інтеграції до ЄС.

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