Победа Украины имеет экзистенциальное значение для всего мира, - премьер Швеции

Победа Украины в войне против России имеет экзистенциальное значение для Европы и всего мира.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Победа Украины имеет экзистенциальное значение для Европы и для всего мира", - заявил Кристерссон, обозначив приоритеты для Швеции, которая 1 января приняла председательство в Европейском союзе.
Премьер-министр Швеции также отметил, что его страна очень благодарна странам НАТО за решительную поддержку, добавив, что правительство Швеции мы прямо сейчас делает именно то, что обещали, чтобы иметь возможность вступить в Альянс как можно скорее.
Напомним, что 1 декабря Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.
Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.