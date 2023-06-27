Перемога України і не тільки. Кулеба розповів про три стовпи, на яких постане нова Європа

Перемога України у війні, її вступ до НАТО та ЄС і вирок спеціального трибуналу для РФ створять нову європейську реальність. Нова Європа, що постане на цих трьох стовпах, буде континентом миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Повномасштабна агресія Росії проти України сколихнула Європу та світ. Ця війна визначить майбутнє Європи та обличчя 21-го століття. Баланс сил зміниться, в Європі постане нова архітектура безпеки, система міжнародного кримінального права буде оновлена, а моральний фундамент Європи зміцниться", - йдеться у повідомленні.

Кулеба привітав трансформацію позиції Німеччини за попередній рік, зокрема докорінну зміну політики канцлера Олафа Шольца щодо військової підтримки України та визнання федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром помилок в політиці Німеччини щодо Росії.

"За зміною ставлення мають слідувати дії. Німеччина вже здійснила рішучі кроки, підтримавши надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС та постачання нашій державі танків Leopard. Ми надзвичайно вдячні за цю підтримку", - додав міністр.

Нова Європа, яка постане на трьох стовпах

За словами Кулеби, перемога України у війні, її вступ до НАТО та ЄС і вирок спеціального трибуналу для РФ створять нову європейську реальність. Він підкреслив, що нова Європа, що постане на цих трьох стовпах, буде континентом миру, який спиратиметься на потужну оборону та стримування, а не роззброєння та умиротворення.

Глава МЗС України вважає, що Європа буде континентом процвітання, зеленої енергетики, континентом справедливості, де найбільша загарбницька війна 21 століття не лише зазнала поразки, але й завершилася переслідуванням і покаранням винних.

Німецькі помилки

Кулеба пояснив, що витоки геноцидної війни Росії проти України варто шукати у минулому, а путінська Росія не стала агресивним реваншистським режимом за день.

"Північний потік-2" та інші погані рішення, ухвалені нібито з "економічних" міркувань, продовжували годувати російського монстра. Стратегічні помилки накопичувалися роками аж до чорного ранку 24 лютого 2022 року", - сказав міністр.

Також глава МЗС сказав, що цього разу світ точно знає, що російська агресія має зазнати поразки, а Україна має перемогти.