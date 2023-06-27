Победа Украины и не только. Кулеба рассказал о трех столпах, на которых появится новая Европа

Победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор специального трибунала для РФ создадут новую европейскую реальность. Новая Европа, которая появится на этих трех столпах, будет континентом мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Полномасштабная агрессия России против Украины всколыхнула Европу и мир. Эта война определит будущее Европы и лицо 21-го века. Баланс сил изменится, в Европе появится новая архитектура безопасности, система международного уголовного права будет обновлена, а моральный фундамент Европы укрепится", - говорится в сообщении.

Кулеба приветствовал трансформацию позиции Германии за предыдущий год, в частности коренное изменение политики канцлера Олафа Шольца по военной поддержке Украины и признание федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером ошибок в политике Германии в отношении России.

"За изменением отношения должны следовать действия. Германия уже осуществила решительные шаги, поддержав предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и поставки нашему государству танков Leopard. Мы очень благодарны за эту поддержку", - добавил министр.

Новая Европа, которая появится на трех столбах

По словам Кулебы, победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор специального трибунала для РФ создадут новую европейскую реальность. Он подчеркнул, что новая Европа, которая появится на этих трех столпах, будет континентом мира, который будет опираться на мощную оборону и сдерживание, а не разоружение и умиротворение.

Глава МИД Украины считает, что Европа будет континентом процветания, зеленой энергетики, континентом справедливости, где самая большая захватническая война 21 века не только потерпела поражение, но и завершилась преследованием и наказанием виновных.

Немецкие ошибки

Кулеба объяснил, что истоки геноцидной войны России против Украины следует искать в прошлом, а путинская Россия не стала агрессивным реваншистским режимом за день.

"Северный поток-2" и другие плохие решения, принятые якобы из "экономических" соображений, продолжали кормить российского монстра. Стратегические ошибки накапливались годами вплоть до черного утра 24 февраля 2022 года", - сказал министр.

Также глава МИД сказал, что на этот раз мир точно знает, что российская агрессия должна потерпеть поражение, а Украина должна победить.