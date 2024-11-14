Перемога Трампа змусила Сеул переглянути плани постачання зброї Україні, - Bloomberg

Уряду президента Юн Сок Йоля тепер доведеться враховувати позицію обраного президента США, оскільки він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву, повідомив чиновник, який попросив не називати його імені, оскільки обговорення мають приватний характер і продовжуються.

Інший урядовець повідомив, що Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн.

Коментарі припускають, що тепер Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

"Було б досить ніяково, якби Південна Корея, яка навіть не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп прийде в Білий дім і захоче вийти з конфлікту", - сказав Кім Чжон, професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі.

Офіс президента заявив, що уряд розгляне можливі сценарії військової співпраці Росії та Північної Кореї після розгортання військ Пхеньяном і ухвалить контрзаходи. "Ми тісно координуватимемо дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі", - йдеться у заяві у відповідь на питання Bloomberg про останні плани Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.

Загроза безпеці

Сеул довгий час чинив опір закликам західних союзників задіяти його величезні військові запаси і безпосередньо відправляти зброю чи боєприпаси в Україну, воліючи натомість допомагати Києву за допомогою нелетальної допомоги. Однак розміщення Північною Кореєю до 12 тисяч військовослужбовців на Росії змінило цю позицію, і Юн Сок Йоль заявив, що пряма участь Пхеньяну у конфлікті становить загрозу безпеці його країни.

"Ми не виключаємо можливість надання озброєнь", - заявив він на прес-конференції минулого тижня, поки ще не було результатів виборів у США, які відбулися декількома годинами раніше. "Якщо ми надамо озброєння, то насамперед розглядатиметься питання про оборонну зброю".

Експорт летальної допомоги до Києва означатиме потужну підтримку України. Це також може принести користь південнокорейському бізнесу, якщо візьме участь у повоєнному відновленні України.

Це рішення адміністрація Байдена, мабуть, вітала б. Але не зрозуміло, як відреагують Трамп та його команда. Обраний президент пообіцяв у ході передвиборчої кампанії покласти край війні "протягом 24 годин", змусивши Росію та Україну розпочати переговори, що викликало питання щодо майбутнього допомоги США Києву.

Лідери Євросоюзу вже намагаються зрозуміти, чи зможуть вони продовжити зусилля України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку США.

Президент України Володимир Зеленський готується відправити посланця до Сеулу, щоб переконати Південну Корею переглянути свою позицію на свою користь. Південна Корея має величезні запаси 155-міліметрових артилерійських снарядів, які є стандартом НАТО, який використовує Україна.

США та Південна Корея неодноразово звинувачували Кіма у відправленні боєприпасів та балістичних ракет для допомоги Путіну у війні в Україні. Південна Корея підрахувала, що було відправлено близько 8 млн снарядів.

Постачання північнокорейських боєприпасів до Москви є для України більшою проблемою, ніж допомога, яку Росія отримує з інших джерел, включаючи Іран, заявив у вересні голова військової розвідки Києва Кирило Буданов.

Обережна позиція Сеула у питанні постачання зброї Києву частково зумовлена його побоюваннями перетворити Росію на свого ворога. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило "наслідками безпеки" для Південної Кореї, якщо вона поставить зброю в Україну.

Зміцнення зв'язків між Пхеньяном і Москвою підштовхнуло Кім Чен Ина до посилення ворожості стосовно Південної Кореї, одночасно посиливши побоювання щодо здатності Північної Кореї зміцнити свою армію та зберегти свій режим за підтримки Росії.

Кім і Путін підняли ставки у червні, відродивши пакт часів Холодної війни, погодившись підтримувати одна одну у разі нападу.

Чиновники в Сеулі дали зрозуміти, що можуть розглянути можливість прямих постачань зброї, якщо Північна Корея отримає технологію, яка розширить її можливості для виробництва зброї масової поразки. Путін заявив, що не може виключити передачу Кіму високоточної зброї у відповідь на західну військову допомогу Україні.