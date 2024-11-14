Победа Трампа заставила Сеул пересмотреть планы поставок оружия Украине, - Bloomberg

Правительству президента Юн Сок Еля теперь придется учитывать позицию избранного президента США, поскольку оно рассматривает вопрос о том, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от отправки летальной помощи Киеву, сообщил чиновник, попросивший не называть его имени, поскольку обсуждения носят частный характер и продолжаются.

Другой правительственный чиновник сообщил, что Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран.

Комментарии предполагают, что теперь Южная Корея вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если только Пхеньян не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.

"Было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, даже не являющаяся членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта", - сказал Ким Чжон, профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле.

Офис президента заявил, что правительство рассмотрит возможные сценарии военного сотрудничества России и Северной Кореи после развертывания войск Пхеньяном и примет контрмеры. "Мы будем тесно координировать действия с нашим союзником и партнерами в этом процессе", - говорится в заявлении в ответ на вопросы Bloomberg о последних планах Южной Кореи об отправке оружия в Украину.

Угроза безопасности

Сеул долгое время сопротивлялся призывам западных союзников задействовать его огромные военные запасы и напрямую отправлять оружие или боеприпасы в Украину, предпочитая вместо этого помогать Киеву посредством нелетальной помощи. Однако размещение Северной Кореей до 12 тысяч военнослужащих на России изменило эту позицию, и Юн Сок Ель заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

"Мы не исключаем возможность предоставления вооружений", - заявил он на пресс-конференции на прошлой неделе, пока еще не было результатов выборов в США, состоявшихся несколькими часами ранее. "Если мы предоставим вооружения, то в первую очередь будет рассматриваться вопрос об оборонительном оружии".

Экспорт летальной помощи в Киев будет означать мощную поддержку Украины. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

Это решение администрация Байдена, вероятно, приветствовала бы. Но не ясно, как отреагируют Трамп и его команда. Избранный президент пообещал в ходе предвыборной кампании положить конец войне "в течение 24 часов", заставив Россию и Украину начать переговоры, что вызвало вопросы о будущем помощи США Киеву.

Лидеры Евросоюза уже пытаются понять, смогут ли они продолжить усилия Украины, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить посланника в Сеул, чтобы убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию в свою пользу. Южная Корея имеет огромные запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые являются стандартом НАТО, используемым Украиной.

США и Южная Корея неоднократно обвиняли Кима в отправке боеприпасов и баллистических ракет для помощи Путину в войне в Украине. Южная Корея подсчитала, что было отправлено около 8 млн снарядов.

Поставки северокорейских боеприпасов в Москву представляют для Украины большую проблему , чем помощь, которую Россия получает из других источников, включая Иран, заявил в сентябре глава военной разведки Киева Кирилл Буданов.

Осторожная позиция Сеула в вопросе поставок оружия Киеву отчасти обусловлена его опасениями превратить Россию в своего врага. Министерство иностранных дел России пригрозило "последствиями для безопасности" для Южной Кореи, если она поставит оружие в Украину.

Укрепление связей между Пхеньяном и Москвой подтолкнуло Ким Чен Ына к усилению враждебности по отношению к Южной Корее, одновременно усилив опасения относительно способности Северной Кореи укрепить свою армию и сохранить свой режим при поддержке России.

Ким и Путин подняли ставки в июне, возродив пакт времен Холодной войны, согласившись поддерживать друг друга в случае нападения. Обе страны недавно ратифицировали соглашение.

Чиновники в Сеуле дали понять, что могут рассмотреть возможность прямых поставок оружия, если Северная Корея получит технологию, которая расширит ее возможности по производству оружия массового поражения. Путин заявил, что не может исключить передачу Киму высокоточного оружия в ответ на западную военную помощь Украине.