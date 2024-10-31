Не перемога Трампа. Політолог назвав головний ризик виборів в США для України

Головним ризиком для України може бути політична криза внаслідок невизначеності з результатами виборів у США. Адже зараз рейтинги Дональда Трампа та Камали Гарріс однакові.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Я вважаю, що саме політична криза внаслідок невизначеності з результатами виборів у США може бути головним ризиком для нас. Не перемога Трампа... Є певні побоювання по Трампу, але головний ризик - може виникнути політична криза", - вважає Фесенко.
За його словами, це обумовлено тим, що сьогодні рейтинги Трампа та Гарріс однакові.
"Ось в Грузії криза виникла, бо теж 50/50 і є підозра на фальсифікацію. І ми пам'ятаємо, що в США була вже така ситуація, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Ризики є, ризики великі. Це найгірший сценарій, який може бути", - зазначив політолог.
Він наголосив, що цей сценарій в першу чергу негативний для самих США і привід для громадянської війни.
Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.
Вчора ЗМІ повідомляли, що перевага Гарріс над Трампом у перегонах на виборах в США скоротилася до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.
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