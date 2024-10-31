Не перемога Трампа. Політолог назвав головний ризик виборів в США для України

"Я вважаю, що саме політична криза внаслідок невизначеності з результатами виборів у США може бути головним ризиком для нас. Не перемога Трампа... Є певні побоювання по Трампу, але головний ризик - може виникнути політична криза", - вважає Фесенко.

За його словами, це обумовлено тим, що сьогодні рейтинги Трампа та Гарріс однакові.

"Ось в Грузії криза виникла, бо теж 50/50 і є підозра на фальсифікацію. І ми пам'ятаємо, що в США була вже така ситуація, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Ризики є, ризики великі. Це найгірший сценарій, який може бути", - зазначив політолог.

Він наголосив, що цей сценарій в першу чергу негативний для самих США і привід для громадянської війни.