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Не перемога Трампа. Політолог назвав головний ризик виборів в США для України

Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Головним ризиком для України може бути політична криза внаслідок невизначеності з результатами виборів у США. Адже зараз рейтинги Дональда Трампа та Камали Гарріс однакові.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я вважаю, що саме політична криза внаслідок невизначеності з результатами виборів у США може бути головним ризиком для нас. Не перемога Трампа... Є певні побоювання по Трампу, але головний ризик - може виникнути політична криза", - вважає Фесенко.

За його словами, це обумовлено тим, що сьогодні рейтинги Трампа та Гарріс однакові.

"Ось в Грузії криза виникла, бо теж 50/50 і є підозра на фальсифікацію. І ми пам'ятаємо, що в США була вже така ситуація, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Ризики є, ризики великі. Це найгірший сценарій, який може бути", - зазначив політолог.

Він наголосив, що цей сценарій в першу чергу негативний для самих США і привід для громадянської війни.

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.

Вчора ЗМІ повідомляли, що перевага Гарріс над Трампом у перегонах на виборах в США скоротилася до 1%. Наразі у Гарріс 44% підтримки виборців, у Трампа - 43%.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні