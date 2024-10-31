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Не победа Трампа. Политолог назвал главный риск выборов в США для Украины

Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Главным риском для Украины может быть политический кризис из-за неопределенности с результатами выборов в США. Ведь сейчас рейтинги Дональда Трампа и Камалы Харрис одинаковые.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я считаю, что именно политический кризис в результате неопределенности с результатами выборов в США может быть главным риском для нас. Не победа Трампа... Есть определенные опасения по Трампу, но главный риск - может возникнуть политический кризис", - считает Фесенко.

По его словам, это обусловлено тем, что сегодня рейтинги Трампа и Харрис одинаковые.

"Вот в Грузии кризис возник, потому что тоже 50/50 и есть подозрение на фальсификацию. И мы помним, что в США была уже такая ситуация, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Риски есть, риски велики. Это самый плохой сценарий, который может быть", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что этот сценарий в первую очередь отрицательный для самих США и повод для гражданской войны.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Вчера СМИ сообщали, что преимущество Харрис над Трампом в гонках на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

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