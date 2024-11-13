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Перемога Трампа може посилити економічні ризики для Угорщини, - Reuters

Середа 13 листопада 2024 11:57
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Перемога Трампа може посилити економічні ризики для Угорщини, - Reuters Фото: Дональд Трамп та Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може політично зміцнити угорського прем'єра Віктора Орбана, але загрожує економіці країни, посилюючи інфляційні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп планує запровадити тарифи на європейський автопром, що може призвести до зниження виробництва й ослаблення угорського форинта, який уже втратив позиції після нещодавнього зниження ставок угорським центральним банком.

На думку аналітиків, перемога Трампа може обернутися для форинта подальшим падінням. Зокрема, Роджер Марк з Ninety One зазначив, що Трамп додає ризики для Угорщини, особливо з огляду на тісні зв'язки країни з європейським автомобільним сектором. Це може завадити подальшому зниженню ставок в Угорщині та навіть спричинити їхнє підвищення найближчими місяцями.

Економічна модель Єврокомісії прогнозує найбільші втрати від нових тарифів для Німеччини та Італії, з якими тісно пов'язана економіка Центральної Європи. За даними J.P. Morgan, інвестори переглянули прогнози щодо ставок в Угорщині, очікуючи уповільнення їхнього зниження в умовах невизначеності після виборів у США.

Політичний тиск на центральний банк Угорщини зростає, оскільки уряд Орбана наполягає на різкому зниженні ставок перед виборами 2026 року. Напередодні зміни глави центрального банку в березні очікується, що пріоритетом буде боротьба з інфляцією, яка раніше досягла рекордного рівня в ЄС.

Економісти попереджають, що форинт залишається найбільш вразливою валютою в регіоні до змін світової торговельної політики, особливо в умовах залежності від європейського автовиробництва і китайських інвестицій.

Вибори у США

5 листопада на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, обійшовши кандидата від демократів Камалу Гарріс.

В той самий час західні політики опублікували відкритий лист до європейських країн, закликаючи їх підготуватися до можливих змін у зовнішній політиці США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонні переговори з Трампом, заявивши про "великі плани на майбутнє".

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Угорщина Віктор Орбан
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