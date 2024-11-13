Победа Трампа может усилить экономические риски для Венгрии, - Reuters

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может политически укрепить венгерского премьера Виктора Орбана, но угрожает экономике страны, усиливая инфляционные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп планирует ввести тарифы на европейский автопром, что может привести к снижению производства и ослаблению венгерского форинта, который уже потерял позиции после недавнего понижения ставок венгерским центральным банком.

По мнению аналитиков, победа Трампа может обернуться для форинта дальнейшим падением. В частности, Роджер Марк из Ninety One отметил, что Трамп добавляет риски для Венгрии, особенно учитывая тесные связи страны с европейским автомобильным сектором. Это может помешать дальнейшему снижению ставок в Венгрии и даже вызвать их повышение в ближайшие месяцы.

Экономическая модель Еврокомиссии прогнозирует наибольшие потери от новых тарифов для Германии и Италии, с которыми тесно связана экономика Центральной Европы. По данным J.P. Morgan, инвесторы пересмотрели прогнозы по ставкам в Венгрии, ожидая замедления их снижения в условиях неопределенности после выборов в США.

Политическое давление на центральный банк Венгрии возрастает, поскольку правительство Орбана настаивает на резком снижении ставок перед выборами 2026 года. В преддверии смены главы центрального банка в марте ожидается, что приоритетом будет борьба с инфляцией, которая ранее достигла рекордного уровня в ЕС.

Экономисты предупреждают, что форинт остается наиболее уязвимой валютой в регионе к изменениям мировой торговой политики, особенно в условиях зависимости от европейского автопроизводства и китайских инвестиций.