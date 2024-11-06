Перемога республіканця у Західній Вірджинії "розділила" Сенат США

Відтак республіканець і губернатор штату Джастіс змінить у Західній Вірджінії сенатора Джо Манчіна, який пішов у відставку.

При розподілі голосів 50 на 50 більшість отримує провладна партія (демократи), оскільки віце-президент США може віддати виборчі голоси.

Зазначається, що напружена виборча боротьба за Палату представників і Сенат визначатиме, яка партія має більшість і владу підвищувати або блокувати порядок денний президента, або якщо Білий дім зіткнеться з розділеним Конгресом.

Передвиборча кампанія до Сенату відбуваються разом із президентськими виборами.

Також стало відомо, що у Сенаті Каліфорнії отримав місце демократ Адам Шифф. За даними Associated Press, він легко здобув перемогу над своїм опонентом від республіканців, колишньою зіркою бейсболу Стівом Гарві.

Крім того, сенатор від Демократичної партії Джон Менніон переміг представника республіканців Брендона Вільямса в 22 окрузі Нью-Йорка.

А демократ-конгресмен Пет Раян зберіг своє крісло на виборах у північній частині штату Нью-Йорк.

У Нью-Гемпширі перемога дісталася колишньому сенатору-республіканцю Келлі Айотт. Зазначається, що це стало для Демократичної партії "серйозним ударом".

Вибори у США

Нагадаємо, у США 5 листопада відбулися не лише президентські, а й вибори до обох палат Конгресу. Тут варто зазначити, що від Конгресу залежить виділення допомоги Україні від Штатів.

Додамо, опитування показували, що республіканці мають невелику перевагу над демократами щодо контролю над Палатою представників, але вона дуже близька до 50 на 50. Крім того, очікується, що республіканці виграють Сенат з більшістю в пару місць.

А про перші результати виборів президента США - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.