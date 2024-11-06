Победа республиканца в Западной Виргинии "разделила" Сенат США

Таким образом республиканец и губернатор штата Джастис сменит в Западной Виргинии ушедшего в отставку сенатора Джо Манчина.

При распределении голосов 50 на 50 большинство получает провластную партию (демократы), поскольку вице-президент США может отдать избирательные голоса.

Отмечается, что напряженная избирательная борьба за Палату представителей и Сенат будет определять, какая партия имеет большинство и власть повышать или блокировать повестку дня президента или если Белый дом столкнется с разделенным Конгрессом.

Предвыборная кампания в Сенат проходит вместе с президентскими выборами.

Также стало известно, что в Сенате Калифорнии получил место демократ Адам Шифф. По данным Associated Press, он легко одержал победу над своим оппонентом от республиканцев, бывшей звездой бейсбола Стивом Гарви.

Кроме того, сенатор от Демократической партии Джон Мэннион победил представителя республиканцев Брэндона Уильямса в 22 округе Нью-Йорка.

А демократ-конгрессмен Пэт Райан сохранил свое кресло на выборах в северной части штата Нью-Йорк.

В Нью-Гэмпшире победа досталась бывшему сенатору-республиканцу Келли Айотту. Это стало для Демократической партии "серьезным ударом".

Выборы в США

Напомним, в США 5 ноября состоялись не только президентские, но и выборы в обе палаты Конгресса. Здесь стоит отметить, что от Конгресса зависит выделение помощи Украине от Штатов.

Добавим, опросы показывали, что республиканцы имеют небольшое преимущество над демократами по контролю над Палатой представителей, но она очень близка к 50 на 50. Кроме того, ожидается, что республиканцы выиграют Сенат с большинством в пару мест.

А о первых результатах выборов президента США - читайте в отдельном материале РБК-Украина.