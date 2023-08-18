Перемога настане, коли РФ повністю виведе свої війська з України, - Держдеп США

"Ми наближаємося до позначки у 18 місяців від початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України", - сказав Пател.

За його словами, США підтримують зусилля на досягнення "справедливого і довготривалого миру в Україні, яка повинна залишатися незалежною, суверенною, демократичною і квітучою країною".

Заступник речника Держдепу ще раз наголосив, що США і союзники продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

Відмова від територій в обмін на членство в НАТО

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з "рішень" для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія у подальшому не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

Однак пізніше Єннсен заявив, що пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії. За його словами, тільки українці можуть визначати умови переговорів з Росією.