НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні, - Столтенберг

НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії. Тільки українці можуть визначати умови переговорів з Росією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена - ред.) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберга, відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО.

Він також додав, що тільки Україна може визначати умови переговорів.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав генсек НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що він вважає одним з "рішень" для війни відмову України від своїх територій, щоб отримати в обмін членство в НАТО.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія у подальшому не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

Однак вчора Єннсен заявив, що пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.