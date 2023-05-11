Перемога можлива і Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков
Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ЗСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить El Mundo.
За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.
"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни - це втрати життів, людські страждання", - сказав міністр.
Він додав, що Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ВСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки України після президентських вибрів в США. Оскільки українці до того часу можуть перемогти у війні.
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