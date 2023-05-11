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Перемога можлива і Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков

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Четвер 11 травня 2023 19:32
Перемога можлива і Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ЗСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить El Mundo.

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.

"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни - це втрати життів, людські страждання", - сказав міністр.

Він додав, що Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ВСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки України після президентських вибрів в США. Оскільки українці до того часу можуть перемогти у війні.

Віце-прем'єр Канади Христя Фріланд заявляла, що впевнена перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов звернувся до українців та запевнив у перемозі України над агресором та помсти ворогові за кожен воєнний злочин.

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