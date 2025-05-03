Перемога Магучіх та рекорд Левченко: українки на другому етапі Діамантової ліги

Як пройшли змагання

Як і на першому етапі, що відбувся тиждень тому в китайському Сямені, головними суперницями українських стрибунок у висоту були австралійки – Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс.

Боротьба за медалі загострилася на висоті 1,92 м, до якої підійшло сім учасниць, включно з Левченко, що впевнено проходила попередні етапи. Магучіх, як і зазвичай, приєдналася до змагань саме з цієї висоти й впоралася з першої спроби. Разом з українками у четвірку лідерок увійшли Паттерсон та Оліслагерс.

Наступну висоту – 1,95 м, Левченко не змогла взяти, знову зупинившись за крок від п'єдесталу. А от Магучіх, Оліслагерс і Паттерсон продовжили боротьбу. Висоту 1,98 м подолали Магучіх і Оліслагерс, після чого планку підняли до двох метрів. Цю висоту Ярослава здолала, тоді як її суперниця не впоралася з жодною зі спроб.

Таким чином, Магучіх оформила другу перемогу поспіль у сезоні Діамантової ліги-2025. Левченко – знову четверта. Проте їй вдалося оновити свій особистий рекорд у сезоні – 1,92 м.

Підсумкові результати змагань

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98 м Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м

"Діамантова" серія Магучіх

Магучіх виграла етап Діамантової ліги вдесяте поспіль. Востаннє українка не перемагала на цих комерційних стартах у липні 2023 року в Монако – тоді вона фінішувала третьою.

А загалом, починаючи з 2019 року, це вже 21-ша перемога в кар'єрі Ярослави на етапах Діамантової ліги.