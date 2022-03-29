Перемирия недостаточно, чтобы снимать санкции с России, - Джонсон

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - заявил пресс-секретарь Джонсона.

Зато Джонсон считает, что мир должен продолжить вводить экономические санкции против России и оказывать военную помощь Украине, чтобы оккупант полностью изменил свой курс.