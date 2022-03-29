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Перемир’я недостатньо, щоб знімати санкції з Росії, - Джонсон

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, перемир'я Росії та України недостатньо, щоб знімати санкції з окупанта. Вважає, що необхідно посилити тиск на президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії", - заявив прессекретар Джонсона.

Натомість Джонсон вважає, що світ повинен продовжити запроваджувати економічні санкції проти Росії й надавати військову допомогу Україні, аби окупант повністю змінив свій курс.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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