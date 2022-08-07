Перемирие в секторе Газа откладывается из-за "Исламского джихада", - Al Jazeera

Анонсированное на 20:00 перемирие между Израилем и террористической группировкой "Исламский джихад" откладывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что объявление о перемирии в секторе Газа задерживается из-за требования исламистов. В частности, они хотят, чтобы Египет предоставил им дополнительные гарантии. По данным Al Jazeera, исламисты хотят добиться от Израиля освобождения арестованных членов организации, а также прекращения ударов по своим позициям.