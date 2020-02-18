Семиденне скорочення насильства в Афганістані почне діяти до кінця тижня

Ілюстративне фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

У разі продовження атак з боку талібів Афганістан готовий до повторного удару за підтримки міжнародних сил

Домовленість між США і радикальним рухом "Талібан" про семиденне скорочення насильства в Афганістані почне діяти протягом наступних п'яти днів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі, передає Reuters.

За його словами, у разі, якщо таліби продовжать атакувати афганські сили в період семиденного скорочення насильства, їх буде очікувати удар у відповідь підтримуваний міжнародними силами.

"Період RIV (зниження рівня насильства) розпочнеться в найближчі п'ять днів, який буде заснований на переговорах між США і талібами", - повідомив Андараби.

Очікується, що в разі початку перемир'я американські війська можуть бути виведені з Афганістану. Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив бажання вивести американські війська з Афганістану.

Нагадаємо, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденнім скорочення насильства в Афганістані. У разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.

Попри домовленість, таліби продовжили здійснювати атаки на афганські сили. Зокрема, "РБК-Україна" писало, що 17 лютого "Талібан" здійснила напад на військову базу на півночі Афганістану. В результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро афганських військових.