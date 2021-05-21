Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу: что известно

После полуночи 21 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по целям ХАМАСа в Газе. При этом после 2:00 не сообщалось об обстрелах израильской территории, а также Сектора Газа.

После начала режима прекращения огня в Секторе Газа и остальной территории Палестинской автономии люди вышли на улицы для празднования перемирия.

Как сообщает The Jerusalem Post, после начала режима прекращения огня в Израиле были отменены большинство директив тыла, в том числе рекомендующие жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

При этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми. Армия обороны Израиля попросила людей оставаться в состоянии боевой готовности.

Несмотря на перемирие, израильские военные заявили о готовности продолжить военную операцию против ХАМАСа в случае продолжения ракетных обстрелов. Также о готовности к "ответу на действия Израиля" заявили палестинские боевики.

Итоги операции "Страж стен"

Операция израильской армии против боевиков ХАМАСа началась 11 мая. За 10 дней военный действий ЦАХАЛ атаковал более 1500 целей в Секторе Газа. Была уничтожена сеть подземных коммуникаций ХАМАСа, которая была построена после операции Израиля в 2014 году. В общей сложности разрушено более 100 км туннелей.

Палестинские группировки, в свою очередь, выпустили около 4200 ракет по израильским городам, сообщает Newsru.co.il. Около 15% из них упали на израильской территории. При этом обстрелам подверглись не только приграничные с Газой города, но и Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем 230 убитых и более 1700 раненых в результате операции Израиля в Секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, в результате операции были ликвидированы около 200 боевиков, а вот Минздрав Газы всех убитых называет "мирными жителями".

В результате ракетных обстрелов Израиля погибли 12 человек, среди которых трое иностранцев. Около 120 человек были ранены.