Перемирие в Карабахе: Пашинян заявил, что у него не было другого выхода

Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписать соглашение по Карабаху. Он отказался назвать причину подписания договора.

Об этом пишет русская служба BBC.

По его словам, решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией.

"Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия", - сказал Пашинян.

Он раскритиковал протестующих, которые громят здание парламента и избили спикера парламента, заявив, что "таким образом они наносят удар по находящимся на фронте военным".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

После подписания документа в Ереване начались протесты.

РБК-Украина писало, что протестующие захватили здание парламента, а также избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.