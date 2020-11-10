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В Ереване начались протесты после договоренностей о перемирии в Карабахе

Вторник 10 ноября 2020 01:25
В Ереване начались протесты после договоренностей о перемирии в Карабахе
Фото: протест в Ереване (скриншот)
Автор: Инна Собора

В столице Армении Ереване люди вышли на протест в связи с подписанием договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие ворвались в здание правительства Армении.

Видео протестов опубликовало NEWS.am.

На видео можно увидеть, как сотни людей ворвались в здание, начав там разбивать мебель и технику.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Сам Пашинян заявил, что "принял очень тяжелое решение".

Вскоре появился текст документа о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностей, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Кроме того, в Карабахе разместят российских миротворцев.

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