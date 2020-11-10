Перемир'я в Карабасі: Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)

Премьер-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нього не було іншого виходу, крім підписати угоду щодо Карабаху. Він відмовився назвати причину підписання договору.

Про це пише російська служба BBC.

За його словами, рішення прийнято в результаті аналізу військової ситуації і на основі оцінок людей, які краще за всіх знайомі з військовою ситуацією.

"Іншого виходу, крім підписання заяви, не було. Зараз я не можу сказати, чому так сталося, щоб не ставити під загрозу життя багатьох людей. Це буде мати прямий вплив на бойові дії", - сказав Пашинян.

Він розкритикував протестувальників, які громлять будівлі парламенту і побили спікера парламенту, заявивши, що "таким чином вони завдають удару по перебувають на фронті військовим".

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Після підписання документа у Єревані почалися протести.

РБК-Україна писало, що протестувальники захопили будівлю парламенту, а також побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.